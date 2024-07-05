Biden'dan gaf üstüne gaf: ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısıyım

Başkanlık seçimlerindeki rakibi Donald Trump'la karşı karşıya geldiği televizyon programında konuşmakta zorlandığı performansıyla yarıştan çekilme baskısı altında kalan Joe Biden, anlaşılmaz açıklamalar yapmayı sürdürüyor.



ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan 81 yaşındaki Biden, dün katıldığı bir radyo programında "ülkenin ilk siyah kadın başkan yardımcısı" olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek destekçileri arasında yine hayal kırıklığı yarattı. Biden, "Dediğim gibi siyah bir başkana hizmet eden ilk başkan yardımcısı, ilk siyah kadın olmaktan gurur duyuyorum" dedi.



Kendisini siyah kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le karıştıran Biden'ın bu sözleri Cumhuriyetçiler arasında yine dalga konusu oldu, Demokrat Parti'de endişeleri artırdı.



'İŞLERİ BATIRDIM'



ABD'nin ilk siyah Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Biden, radyo programındaki konuşmasının başında doğru ifadeler kullanarak Kamala Harris ve Yüksek Mahkeme'nin ilk siyah kadın yargıcı Ketanji Brown Jackson'ı göreve atadığını söyledi.



Biden, Trump'a karşı kötü performansıyla ilgili de “Hata yaptım, işleri batırdım” ifadelerini kullandı. “Beni 90 dakikayla değil, başkanlıktaki 3,5 senemle değerlendirin” diyen ABD Başkanı, seçim yarışından çekilmeyeceğini yineledi.



Bu arada Biden'la ilgili Demokrat Parti’nin büyük bağışçıları arasında rahatsızlık da büyüyor. Disney ailesinin mirasçısı Abigail Disney, Biden’a çekilme çağrısı yaparak bağışları durduracağını açıkladı.



ABD'yi karıştıran başkanlık tartışması sonrası hızla oy kaybeden Biden, New York Times gazetesinin son anketine göre Trump'ın 6 puan gerisinde kaldı.