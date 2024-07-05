Samanyolu Haber /Gündem / Kayyım rektör talimat vermişti: Milletvekilleri Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmıyor /05 Temmuz 2024 12:28

Kayyım rektör talimat vermişti: Milletvekilleri Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmıyor

Milletvekillerinden oluşan heyet, Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin talimatıyla üniversiteye alınmıyor. Güvenlik görevlileri fiziksel müdahalede bulunuyor.

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10 milletvekilinden oluşan heyet, kayyum rektör Naci İnci'nin talimatıyla güvenlik güçleri tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün devam eden mezuniyet töreninde öğrencilere ve akademisyenlere destek olmak için gelen heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Ben buradan geçerim. Bize fiziksel müdahalede bulunamazlar. Bu, kanunlarla korunan bir haktır. Biz milletvekiliyiz. Siz beni durdurursanız suç işleyeceksiniz" dedi.

"ENGELLENMEMİZ KANUNSUZ"

Heyette CHP'li Okan Konuralp, Yüksel Taşkın, Tahsin Ocaklı ve Suat Özçağdaş ile EMEP Milletvekili İskender Bayhan da yer alıyor.

CHP'li vekiller içeri girmek isterken güvenlik güçleri kol kola girerek vekillerin girişine engel oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin bir kamu kurumu olduğunu belirten milletvekilleri, engellemenin kanunsuz olduğunu belirttiler.

"DENETİM HAKKIMIZ İÇİN GELDİK"

Yaşananlara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise "Ben milletvekili olarak denetim görevi için geliyorum buraya. Cezaevi dışındaki her kuruma girebiliriz. Daha dün ODTÜ'ye gittik orada neden bir şey olmadı? Orada başka burada başka olur mu? Rektör neden rahatsız oluyor?" diye konuştu.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, yetkisini kullanacağını ve kendisine müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek güvenlik güçlerinin oluşturduğu barikata doğru ilerledi.

Akademisyenlerin ellerinde dövizlerle milletvekillerin olduğu alana doğru geldi.

"İSTANBUL VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜK"

Basın mensuplarına kısa bir açıklamada daha bulunan CHP'li Suat Özçağdaş, "Bu akıl tutulması sona ermeli. Yetkililer sorumluluklarını yerine getirmeli. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik İstanbul Valisi ile görüştü. Vali bey süre istedi" dedi.

Bu sırada milletvekilleri bir kez daha içeri girmeye çalıştı ancak güvenlik bu kez de turnikeler önünde girişe engel oldu. Güvenlik güçleri görüntü almaya çalışan gazetecileri de arbede alanından uzaklaştırdı.
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