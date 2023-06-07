Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek ‘acil önceliğimiz’ diyerek açıkladı /07 Haziran 2023 19:13

Mehmet Şimşek ‘acil önceliğimiz’ diyerek açıkladı

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Türk lirasının yabancı para birimlerine karşı yüzde 7’yi aşkın değer kaybettiği günde ekonominin başına yeni geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Şimşek, İngilizce, yabancı yatırımcılara seslendi.

“KURALLARA DAYALI POLİTİKA OLUŞTURMA TAAHHÜDÜMÜZÜ TEYİT EDİYORUZ”

Yeni ekonomi modeline ilişkin de ayrıntı veren Şimşek şu ifadeleri kullandı:

* “Beş yıllık bir aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ederek ayrı bir onur ve ayrıcalığa sahip oldum. Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a minnettarım.

* Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır.

* Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz.

* Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır.”
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