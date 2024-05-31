Mehmet Şimşek'ten 'büyüme' yorumu: Enflasyon hedefini 5 faktör etkileyecek

BirGün'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Enflasyon hedeflerine kararlı adımlarla ilerlediklerini söyleyen Şimşek, "Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli ölçüde katkı sağlayacak" dedi.



Şimşek, ikinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngördüklerini belirtti.



Şimşek'in açıklamaları şöyle:



"Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. Rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımızla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru yol alıyor. Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşti. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi. İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz. Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli ölçüde katkı sağlayacak."



TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. Hanehalklarının tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 artış kaydetti. Türkiye ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4; 2023 yılının tamamında ise, yüzde 4,5 oranında büyümüştü.