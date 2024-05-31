Cephe hatlarında şiddetli çatışmalar: Rusya Harkov’u vurdu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rus birlikleri Harkov şehrini üç ayrı zamanda bombardımana tuttu.







Çok sayıda askeri ve sanayi hedefi vuruldu. Can kaybı sayısı bildirilmedi ancak ilerleyen saatlerde açıklama bekleniyor. Harkov bölgesinde siren sesleri ve ara ara hava saldırısı devam ediyor.





Bunun yanında Rus birlikleri, Ukrayna’nın Rusya kontrolünde olmayan Herson ve Zaporozhye bölgelerinin bazı noktalarını ve Odessa şehir altyapısını hedef aldı.





Rus birlikleri, Bahmut yönünde, Kleshcheevka ve Bogdanovka civarında ilerliyor ve Çasov Yar'ın çevresinde yoğun çatışmalar yaşanıyor.





Donetsk yönünde, Rus Silahlı Kuvvetleri Netaylovo'nun kuzey ve güneyine doğru hareket ederek kontrol bölgesini genişletiyor.





Ukrayna’dan Kırım’a saldırı düzenledi





Ukrayna ordusu ise füzeler ve insansız botlar kullanarak Kırım Yarımadası'na büyük bir karma saldırı düzenledi. Rus hava savunma sistemleri saldırıların büyük bir kısmını durdurmayı başardı ancak karada ve denizde Rusya’nın kritik tesislerinde hasar meydana geldi.





Kırım’da bir Rus geminin batırıldığı, diğer 6 geminin ise hasar aldığı gelen haberler arasında.





Batılı devletlerin Ukrayna’ya verdiği silahlarla Rus topraklarını vurma izni vermesinin ardından Rusya’nın sınır bölgelerine yönelik saldırılarda artış gözleniyor.





Rusya’nın Kursk bölgesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındı.

Bölge Vali Vekili Aleksey Smirnov, gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Sudzha kontrol noktasını ve Kursk bölgesinin Sudzhansky, Glushkovsky ve Korenevsky bölgelerindeki dokuz köyü bombaladığını bildirdi.





Saldırılarda kimse yaralanmadı ancak bir çok ev hasar gördü, bölgede elektrik tedarikinde sorunlar meydana geldi.





Ukraynalı helikopterler Rusya’nın Korenevsky bölgesi Viktorovka köyü, Glushkovsky bölgesi Tetkino köyü ve Sudzhansky bölgesi Oleshnya köyünü bombaladı.





Rusya Savunma Bakanlığı dört Ukrayna insansız hava aracının Belgorod bölgesi üzerinde görevdeki hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu bildirdi. Saldırı sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri uçak tipi insansız hava araçları kullandı.