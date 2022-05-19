Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek sahnede: "Mansur Yavaş’ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" /19 Mayıs 2022 14:38

Melih Gökçek sahnede: "Mansur Yavaş’ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Elinde belgelerin olduğunu söyleyen Gökçek, “Mansur Yavaş’ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek” ifadesini kullandı.

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AKP’li eski ABB Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında yine Mansur Yavaş’ı hedef alan sözler sarf etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek’in gündeminden düşmüyor.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sorularına yanıt veren Gökçek, elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek” dedi.

“SİZİN PROGRAMINIZDA BANT (KASET) GÖSTEREMİYORUM”
Gökçek, “Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş’ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bu böyle diyecek” ifadesini kullandı. Ahmet Hakan “Gizli çekilmiş kasetler mi?” diye sorunca, “Yok canım” cevabını verdi.

“MELİH GÖKÇEK YOLSUZLUK YAPTI ÇIKAR”
Gökçek, “Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar?” sorusuna “Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş’ın sosyal medyada yaptığı kampanya. Gece gündüz kampanya yapıyor” yanıtını verdi.
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