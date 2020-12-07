Melih Gökçek'e kötü haber: 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyası savcılığa verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısı başladı.







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin önergesini, “Süresi içinde verilmedi” gerekçesiyle kabul etmedi.





Süresi içinde sunmadığı gerekçesiyle önergesi reddedilen AKP’li Murat Köse ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatıldı. AKP’liler tepkilerini masalara vurarak gösterirken Mansur Yavaş, “Masaya çıkıp tepinin isterseniz” dedi.





Mansur Yavaş'ın AKP ve MHP Belediye Meclis Üyeleri'nin iddialarıyla ilgili açıklamaları şöyle:





-AKP'li üyeler lafı ortaya atıp kenara çekiliyor, faaliyet raporunda da aynısını yaptılar. Biz çoğunluğuz, biz istediğimizi yaparız, tüm belediye başkanlarını konuşturup insicamı bozmak istiyor. Mansur Yavaş'ın kendilerine verilen cevapları engellemek istiyorlar. O nedenle faaliyet raporu görüşmelerini sabah saat 5'e kadar sürdürdüler.





-Şov yapmıyoruz, reklam yapmıyoruz. Biz şov yapmıyoruz. Mansur Yavaş ne yaptı derken batık bazı projeleri, Anka Parkı'nı, kapıları arıyorlar, bunları bekliyor bizden galiba. Bizde bu yok. Önce Ankara halkının sağlığı diyoruz. Eskiden bir asfalt yapılır, yanına pankart asılırdı.





-Ahşap çalışmalarına 1 buçuk milyon harcadığımızı söylüyorlar. Maliyetini söylüyorum; sıfır. Belediyede çalışan, maaşından başka geliri olmayan bir arkadaşımız yaptı.





-Heykel belediyeciliği' diyorlar. Heykel belediyeciliğini kim yaptı, Mamak Belediye Başkanı olsaydı döner heykelini soracaktım. Ankara'nın tarihi ve kültürüyle alakası olmayan heykeller diktiler, bir de sanatçılarımızın yaptıkları heykellere laf ediyorlar. Genelkurmay Kavşağı'nda kol saati heykeli vardı. İnşallah bir gün onu neden oraya koyduklarını birileri sorar.





-Belediye sanat eseri de yapar. Ama herkesin sanattan anladığı bir şey var. Onlar sanat deyince şişme, plastik, Çin malları düşünüyor. Herkesin sanat anlayışı farklı.





-Tüyü bitmemiş yetimin hakkının nasıl yendiğini bütün millet görüyor. Ankapark'ı açalım para boşa gitmesin diye hükümetle görüşeceğiz demiştik. 111 milyon lira zarar var Ankapark'ta şimdilik. Ankapark'ta ne teminat alınmış, ne sigorta yapılmış. Bugün yarın savcılığa vereceğiz ve rakamları açıklayacağız. Ankapark sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye atılmış en büyük kazıktır. Bu asrın yolsuzluğuna kim sahip çıkıyorsa o vebalin ortağıdır.





-Murat Köse'ye 'Kaç tane meclis üyeniz şirketlerde yolsuzluk yapmaktan mahkum oldu' diye soracağım ama yüz yüze.





-1000'den fazla ihaleyi canlı yayınladık; halk şimdi alıştı 'nerede' diye soruyor. Belediye şirketlerine eskiden ihale veriliyordu, onlar da başkalarına dağıtıyordu. Gelir gelmez genelge yayınladık, herkes ihaleleri canlı yayınlayacak diye. Yayınlanmayan 53 ihale hakkında Teftiş Kurulu'na inceleme talimatı verilmiştir. İhalelerin sosyal medyada yayınlanma oranı yüzde 95'tir.





-Bizim elimizde 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyası var ve savcılığa verdik. Şimdi bekliyoruz Ak Parti Grubu'ndan, bu belgeler savcılığa intikal ettirilmiştir. Bu para Ankara'nın parası olduğuna, yok edilen para da tüyü bitmeyen yetimin hakkıysa, ben Ak Parti Grubu'nu dosyaya müdahil talebiyle hesabını sormak için başvurmalarını bekliyorum. Para benim değil, Ankara halkının parası. Mansur Yavaş döneminde böyle bir şey olmayacak, kendi dönemimizin zengini yok!