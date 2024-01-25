Samanyolu Haber /Politika / Memleket Partisi'nin üç büyük kentte çıkaracağı adayların isimleri sızdı /25 Ocak 2024 22:44

Memleket Partisi'nin üç büyük kentte çıkaracağı adayların isimleri sızdı

Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında Memleket Partisi'nin İzmir, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala siyasi partilerin hazırlıkları hız kazandı.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN ADAYLARI SIZDI

Seçimlerde ne yapacağı merakla beklenen partilerden biri de Memleket Partisi.

TV100 yazarı Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında Memleket Partisi'nin İzmir, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Kafalarında İstanbul, İzmir, Ankara adaylarını belirlemişler ama senin de ifade ettiğin üzere yarın açıklamayacaklar eğer görüşmeler yarından sonra tam anlamıyla koparsa İstanbul’da Mehmet Sevigen, Ankara’da Kayhan Yüreyir ve İzmir’de de başka bir isimle yollarına devam etmeyi düşünüyorlar."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Memleket Partisi'nin üç büyük kentte çıkaracağı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:14:07