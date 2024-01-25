Galatasaray, İstanbulspor engelini zor da olsa aştı: 3-1

Sarı kartlar: Dk. 34 Muammer Sarıkaya, Dk. 45+3 Okan Erdoğan, Dk. 45+3 Emir Kaan Gültekin, Dk. 62 Loshaj, Dk. 75 Alp Arda (İstanbulspor), Dk. 39 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45+3 Zaha (Galatasaray)





Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Sambissa'nın golüyle geriye düşse de Kerem Artürkoğlu'nun 36. dakikada penaltıdan ve 79. dakikadaki golleriyle öne geçti. Maça noktayı koyan isim ise oyuna sonradan girip 90+2'de penaltıdan topu filelere gönderen Icardi oldu.İstanbulspor'da 66. dakikada oyuna giren Mendy, 89. dakikada Barış Alper'e yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gördü.Ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 28 maça çıkaran Galatasaray, 57 puana yükselip, haftayı averajla aynı puandaki Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada kapattı. İstanbulspor da 10 puanla 20. sırada yer aldı.Ligin 23. haftasında Galatasaray 29 Ocak Pazartesi sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. İstanbulspor da aynı gün sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.28. dakikada İstanbulspor öne geçti. Ceza sahası yayının sağında ağlarla buluşan Ndao'nun vuruşunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında İstanbulspor sol kanattan taç atışı kazandı. Soldan kullanılan taç sonrasında Ali Yaşar meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisine hareketlenen Sambissa kafayla vurduğu topu ağlara gönderdi: 0-1.Maçın 33. dakikasıyla 36. dakikaları arasında bol aksiyon yaşandı. Ndao kendi yarı sahasında kontrol ettiği topla rakip kaleye kadar gidip topu Emir Kaan'a aktardı. Emir Kaan'ın vuruşunta top filelere gitse de VAR, hakemi çağırıp pozisyonu izletti. Hakem, Galatasaray'ın kornerinde Ali Yaşar'ın elle müdahalesini işaret edip beyaz noktayı gösterdi.Penaltıdan Kerem topu filelere gönderdi: 1-1.Maçın 67. dakikasında oyuna sonradan giren Icardi topu filelere gönderdi ancak Mertens'in serbest vuruştan yaptığı ortada Arjantinli oyuncunun savunmanın önünde olduğu VAR kontrolü sonrası belirlendi. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.YİNE KEREM SAHNEDE79. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerem, ceza sahası dışından sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu yerden sektirip uzak köşeden filelere gönderdi: 2-1. Cimbom bu golle maçta tekrar öne geçti.Uzatmalarda kaleci Alp'in ceza sahası içerisindeki müdahalesi sonrası Icardi yerde kaldı. Hakem hemen önündeki pozisyon için penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına geçen Galatasaray'ın golcüsü maça noktayı koydu: 3-1.Stat: RAMS ParkHakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat AltanGalatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Berkan Kutlu), Nelsson, Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 64 Ndombele), Tete (Dk. 46 Icardi), Mertens (Dk. 82 Eyüp Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 81 Halil Dervişoğlu)İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Dk. 80 Vefa Temel), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 80 Rroca), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 87 Traore), Ndao (Dk. 66 Mendy), Emir Kaan Gültekin (Dk. 87 Jackson)Goller: Dk. 28 Sambissa (İstanbulspor), Dk. 36 (Penaltıdan) ve 79 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+2 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)Kırmızı kart: Dk. 89 Mendy (İstanbulspor)28. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ceza sahası yayının sağında ağlarla buluşan Ndao'nun vuruşunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında İstanbulspor sol kanattan taç atışı kazandı. Soldan kullanılan taç sonrasında Ali Yaşar meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisine hareketlenen Sambissa kafayla vurduğu topu ağlara gönderdi: 0-1.33. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında golü iptal edilen İstanbulspor aleyhine penaltı verildi. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası önünde topu alan Ndao, yaklaşık 80 metre topu sürerek Galatasaray ceza sahasına girdi. Senegalli futbolcunun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Ndao, takip ettiği topu son çizgiden içeri çevirdi. Arda direkteki Emir Kaan Gültekin röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.Orta noktayı gösteren hakem Bahattin Şimşek, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Şimşek, kullanılan kornerde Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi.36. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı beraberlikle sonuçlandı.67. dakikada Galatasaray'ın bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi. Sağdan kullanılan serbest vuruşta kaleci Alp Arda'nın ıska geçtiği top Sambissa'dan sekerek altıpas içinde kaldı. Icardi'nin tamamladığı top ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Bahattin Şimşek, daha sonra VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu yeniden izledi. Şimşek, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Torrerira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.79. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Ceza sahası yayının solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcu, kaleci Alp Arda'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan sekerek arka taraftaki Icardi'nin önünde kaldı. Arjantinli yıldız, kalesini terk eden kaleci Alp Arda'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.90+2. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.Mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.