Samanyolu Haber /Politika / Akşener resti çekti: İsteyen herkes karşıma çıkabilir /14 Haziran 2023 08:17

Akşener resti çekti: İsteyen herkes karşıma çıkabilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün genel merkez ek binasında GİK üyeleriyle toplantı yaptı; kendisine muhalif üyelerle ilgili olarak "Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım" dediği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini kaybeden muhalefette 'iç hesaplaşmalar' gündemdeki yerini koruyor. Bunun bir ayağı da, İYİ Parti'de yaşanıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre bazı üyeler, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "200 kişi olan Kurucular Kurulu’nun istifalar nedeniyle 131’e düşmesinden endişe duyduklarını" iletti. 'Gergin geçtiği' belirtilen toplantıda, Akşener’e muhalif isimlerin kurultayda genel başkanın karşısına aday çıkarmak istediği ve “Hanımefendi (Akşener) parti yönetiminde ‘tek olmadığını’ görsün” yorumlarının yapıldığı öğrenildi.

Akşener’in ise muhalif üyelere, "Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım" sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.

Yeni istifaların da yaşanabileceği değerlendirilen toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun ise kurultaya ilişkin “Akşener’in etrafında kenetleneceğiz” sözleri dikkat çekti.
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