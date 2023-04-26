Meral Akşener: Seçim Seçmenin Bayramıdır

Van'da üç ilçeyi gezdiğini ve dükkan dükkan dolaştığını anlatan Akşener, "O dükkanın içine girdiğim andan itibaren ne kendi partimi övdüm ne de bir başka partiyi yerdim. Çünkü orası propaganda yapmak yeri değildi dinleme yeriydi" dedi.



Türkiye'de değişen çok şey olduğunu söyleyen Akşener, "Sadece Kürtler ve Türkler anlamında söylemiyorum, gençler ve yaşlılar anlamında da söylüyorum. Yedi yaşında bir torunum var. Bağırdığım, yüksek sesle konuştuğum zaman diyor ki 'Babaanneciğim emir kipiyle konuşma lütfen.' Ben ona 'lütfen' diyecekmişim. Ben babamın yanında, anamın yanında bacak bacak üstüne atmadım hayat boyu. Oradan buraya geldik bütün bunları anlamamız lazım. Sadece etnik aidiyetten bahsetmiyorum" ifadelerini kullandı.