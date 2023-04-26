Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener: Seçim Seçmenin Bayramıdır /26 Nisan 2023 07:52

Meral Akşener: Seçim Seçmenin Bayramıdır

Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener Van’da Kadim Aşiretler Federasyonu’nu ziyaret etti. Akşener yaptığı konuşmada, "Evet bir seçime gidiliyor, bu seçimle ilgili siyasi partiler herkesin oyuna talip. Ama üzüldüğüm bir şey var doğrusu o da şudur; biz sanki, seçim seçmenin bayramıdır, seçime değil de cenge gidiyoruz, Allah Allah nidalarıyla. Bunu çok yanlış bulduğumu üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim" dedi.

SHABER3.COM

Van'da üç ilçeyi gezdiğini ve dükkan dükkan dolaştığını anlatan Akşener, "O dükkanın içine girdiğim andan itibaren ne kendi partimi övdüm ne de bir başka partiyi yerdim. Çünkü orası propaganda yapmak yeri değildi dinleme yeriydi" dedi.

Türkiye'de değişen çok şey olduğunu söyleyen Akşener, "Sadece Kürtler ve Türkler anlamında söylemiyorum, gençler ve yaşlılar anlamında da söylüyorum. Yedi yaşında bir torunum var. Bağırdığım, yüksek sesle konuştuğum zaman diyor ki 'Babaanneciğim emir kipiyle konuşma lütfen.' Ben ona 'lütfen' diyecekmişim. Ben babamın yanında, anamın yanında bacak bacak üstüne atmadım hayat boyu. Oradan buraya geldik bütün bunları anlamamız lazım. Sadece etnik aidiyetten bahsetmiyorum" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meral Akşener: Seçim Seçmenin Bayramıdır Sonraki Haber >>

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak okuyabildi

İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak okuyabildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:27:31