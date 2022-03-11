Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması: Benim aklıma Erdoğan geliyor

FOX TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'ya konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "maaşını az bulan doktorlar"la ilgili kullandığı ifadelere tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "Daha düşük alan doktorlarla diğerlerini karşı karşıya getiriyor. 'Giderlerse gitsinler' diyen bir Cumhurbaşkanı var. İnanamadım. Bu bilinçli yapılan bir iş." diye konuştu. Gazeteci Ahmet Hakan'ın "Tansu Çiller deyince neden benim aklıma Akşener geldi" sözlerine de yanıt veren Akşener, "Çiller deyince benim aklıma Tayyİp Erdoğan geliyor." diye konuştu.





Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle :





"Biz sabah erken geldik, yolda herhangi bir kapalı alan yoktu. Buraya gelmeden önce Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Kendisinin AKOM'da çalışmalara devam ettiğini söyledi ve İstanbullular'dan bir ricası oldu. İmamoğlu, İstanbul halkının mümkün olduğunca trafiğe çıkmamasını rica etti. Çok zorunlu durumlarda dışında da evde kalmalarını rica etti. Devletin kurumlarında muhalefet-iktidar diye bir şey olmaz. İktidar muhalefetin gücünden artı devriş yapmamalıdır. Sahada çalışan insanlara başarılar biliyorum. Bu sefer vatandaş öncesinden bilgilendirdiği için umarım kötü durumlar oluşmaz. Yüksek katlarda da koordinasyonlu çalışılmasını rica ediyorum.





RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ

Keşke Antalya'daki görüşmeden bir sonuç çıksaydı, çok mutlu olurduk. Yan yana gelinmesini sıfır noktasında değerlendirmiyorum, güzel adımlar. Ama sonuç çıkmasını umut ederdim. Neoliberalizm denilen kapitalizmin yeni bir yöne evrildiği süreçte otoriter rejimlere Batı dünyası gözlerini kapattı ve oraları ucuz birer üretim üssü gördü. Tüm otoriter rejimlere kol kanat gerdi ve gözlerini kapattı. Ucuz iş gücü ve üretime odaklandı. Böyle olunca otoriter yönetimler yayılmaya başladı ve gelinen noktada Ukrayna'nı işgale kalkışan bir Putin ortaya çıktı. Zelenskiy açık bir şekilde "Ben seçilirsem NATO'ya gireceğim" demiş ve vatandaş yüzde 70 oy vermiş. Putin diyor ki "hayır sen bunu yapamazsın, ben seni işgal ederim." Sen daha önce de Kırım'ı işgal ettin. Böyle bir çerçevede bizim bunu anlamamız mümkün değil. Batı dünyası ise dediğimiz çerçeveden baktığı için bu olayda sınıfta kaldı.