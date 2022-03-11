İşte Putin'in önündeki 5 senaryo

Rusya'nın Ukrayna işgali iki haftayı geride bırakırken savaşın seyrine dair birçok senaryo da ortaya çıkıyor.





Birçok Batılı istihbarat yetkilisi Rus ordusunun Ukrayna'nın kontrolünü bir hafta içinde ele geçireceğini düşünüyordu ama saldırının üzerinden iki hafta geçerken iki ülke arasında çatışma başa baş sürüyor. Yetkililer, Ukrayna'nın beklenenden daha güçlü bir direniş gösterdiğine ve Rusya'nın stratejik hatalarına dikkat çekiyor.





İngiltere'nin prestijli yayınlarından Financial Times, “Rus lider Vladimir Putin'in son savaşıyla ilgili belirsizlik sürerken” Batılı ülkelerde savaşın seyrine dair birçok senaryonun konuşulmaya başladığını yazdı. Gazeteye konuşan yetkililer, Rusya-Ukrayna savaşının nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları şöyle sıraladı.





Rusya zafer kazanacak, Zelenskiy düşecek





Rusya'nın Ukrayna'da beklenen ilerlemeyi kaydedememesine rağmen çoğu Batılı yetkili, Rus ordusunun büyüklüğü düşünüldüğünde savaşı Putin'in kazanacağına inanmayı sürdürüyor. Yine de Putin, özellikle askeri anlamda beklediğinden daha büyük bir bedel ödeyecek. Sivil kayıplar da tahminlerden çok daha yüksek olacak.





Birçok analiste göre Putin Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'in yerine Moskova yanlısı bir hükümet getirecek. Bu durum, sürgünde Batı destekli bir Ukrayna hükümetinin ortaya çıkmasına ve ülke içinde uzun vadeli bir isyanın patlak vermesine yol açabilir.



