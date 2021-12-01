Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Gruptaki kişilerin öğretmen, mühendis ve kamu personeli olduğunu anlatan Bal şöyle konuştu:





“Toplamda 17 kişiyiz. Çocuklar hariç herkes hakkında açılmış siyasi davalar var. Gülen Hareketine yakınlık nedeniyle açılan davalar bunlar. Benim cezam kesinleşti örneğin. 7 yıl 15 yıl gibi cezalarla karşı karşıyayız. Yunanistan’dan siyasi sığınma talep ediyoruz. Biran önce yardım gelmezse grubumuzdaki çocuklar hayatını kaybedebilir.”











Etrafları suyla çevrili bataklık bir deltadalar







Grubun bulunduğu alanın dört bir tarafı suyla çevrili. Grup üyelerinin kurtarma ekipleri gelmeden su kanallarını aşması mümkün görünmüyor.









Turkish Minute’un ulaştığı sığınmacılardan Hasan Bal, havanın çok soğuk olduğunu, grup içindeki özellikle çocukların durumunun çok kötü olduğunu belirtti. Nehri geçerken bazı sığınmacıların suya düşüp ıslandığını bu sebeple soğuktan daha çok etkilendiklerini anlatan Bal, yiyeceklerinin de bitmek üzere olduğunu anlattı.Haklarındaki siyasi davalarla ilgili tüm kanıtlara sahip olduklarını belirten sığınmacılar biran önce insan hakları örgütleri ve kurtarma ekiplerinin yardıma gelmesini talep ediyor.Alexandroupoli şehrine yakın bir noktadan bulundukları konumun enlem ve boylamını paylaşan sığınmacıların bekleyişi sürüyor.Son dönemde Yunanistan’dan geri itilme olaylarının da yaşandığını duyduğunu belirten Bal, böylesi bir durumda uzun yıllar Türkiye’de cezaevinde kalacaklarını, Yunan halkı ve hükümetinden duyarlılık beklediklerini söyledi.Grupta sulunan İngilizce öğretmeni Yalçın Toker ise çektiği İngilizce videoda, gruptakilerin durumunu anlattı.