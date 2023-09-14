Meriç’te can pazarı

Türkiye’deki siyasi baskılardan kaçmak için Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan gruptan haber alınamıyor.
Sabah saatlerinde kısa bir video paylaşan grup, dünyaya yardım çağrısı yaptı. ”Bir kadın arkadaşımız biraz önce boğuldu. Suyun ortasındayız. Türk askeri de Yunan polisi de ateş ediyor. Nereye gideceğimizi şaşırdık.” çığlıkları atan kadın mülteci, kısa videosunda ”Bize yardım edecek yok mu?” diye sordu.
11 kişi olduğu tespit edilen gruptan haber alınamıyor.
ERDOĞAN: DENİZLERİMİZ MÜLTECİ MEZARLIĞI OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen 18. G20 Liderler Zirvesi’nde Batı’nın mülteci politikasını eleştirerek, “Bir parça ekmek ve su bulamadıkları için çocukların öldüğü, her yıl on binlerce umut yolcusunun çöllerde hayatını kaybettiği, denizlerimizin hızla devasa bir mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar ve çatışmalar dolayısıyla milyonların evlerini terk ettiği, onca retoriğe rağmen insan hayatının giderek değersizleştiği, ezcümle hemen yanı başımızda yürek parçalayıcı trajedilerin yaşandığı bir dünyada, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz.” demişti.