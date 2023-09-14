Meriç’te can pazarı

Türkiye’deki siyasi baskılardan kaçmak için Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan gruptan haber alınamıyor.





Sabah saatlerinde kısa bir video paylaşan grup, dünyaya yardım çağrısı yaptı. ”Bir kadın arkadaşımız biraz önce boğuldu. Suyun ortasındayız. Türk askeri de Yunan polisi de ateş ediyor. Nereye gideceğimizi şaşırdık.” çığlıkları atan kadın mülteci, kısa videosunda ”Bize yardım edecek yok mu?” diye sordu.

11 kişi olduğu tespit edilen gruptan haber alınamıyor.









