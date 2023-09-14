Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanlığı, Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verdi /14 Eylül 2023 14:05

Adalet Bakanlığı, Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara başsavcılığının CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verildiğini bildirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçuyla soruşturma izin talebi dün Adalet Bakanlığı'na gönderildi.


Bugün Gaziantep'te açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK hakkında söyledikleri sebebiyle "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlaması ile karşı karşıya kalmıştı. 


58 kuruluştan Sezgin Tanrıkulu'na destek
58 kuruluş, TSK ile ilgili söyledikleri nedeniyle hedef gösterilen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na destek verdi.

58 kuruluş, “Sezgin Tanrıkulu Yalnız Değildir” başlıklı destek açıklaması yaptı. Kuruluşların açıklamasında, "Milletvekillerinin görevi devletin kurum ve kuruluşlarını millet adına denetlemek, varsa suç, hata ve eksiklikleri eleştirerek millete açıklamaktır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vesayetçi zihniyetin seçilmiş iktidarlara karşı giriştiği askerî darbelerden çok çekmiş bir ülkede; kimi birimleri tarafından halka, yurttaşlara, insan haklarına karşı tümü belgelerle ve yargı kararlarıyla kanıtlanmış suçların dile getirilmesi ‘orduya dil uzatmak’ değil bu tür suçların işlenmemesi için yurttaşlık görevini yerine getirmektir.

Yasal açıdan suç sayılamayacak, bağlayıcı ve kesin AİHM ve AYM kararları ile hüküm altına alınan gerçekler üzerinden eleştiri ve uyarı mahiyetindeki sözleri nedeniyle lince uğratılan Sezgin Tanrıkulu’nun arkasında olduğumuzu bildirirken, ona karşı çıkan, suçlayan ve desteklerini esirgeyenlerin de demokrasi ve sivil siyaset adına söyleyecekleri sözleri kalmadığını hatırlatmak isteriz.”
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