Adalet Bakanlığı, Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verdi

58 kuruluştan Sezgin Tanrıkulu'na destek

58 kuruluş, TSK ile ilgili söyledikleri nedeniyle hedef gösterilen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na destek verdi.

58 kuruluş, “Sezgin Tanrıkulu Yalnız Değildir” başlıklı destek açıklaması yaptı. Kuruluşların açıklamasında, "Milletvekillerinin görevi devletin kurum ve kuruluşlarını millet adına denetlemek, varsa suç, hata ve eksiklikleri eleştirerek millete açıklamaktır” denildi.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Vesayetçi zihniyetin seçilmiş iktidarlara karşı giriştiği askerî darbelerden çok çekmiş bir ülkede; kimi birimleri tarafından halka, yurttaşlara, insan haklarına karşı tümü belgelerle ve yargı kararlarıyla kanıtlanmış suçların dile getirilmesi ‘orduya dil uzatmak’ değil bu tür suçların işlenmemesi için yurttaşlık görevini yerine getirmektir.





Yasal açıdan suç sayılamayacak, bağlayıcı ve kesin AİHM ve AYM kararları ile hüküm altına alınan gerçekler üzerinden eleştiri ve uyarı mahiyetindeki sözleri nedeniyle lince uğratılan Sezgin Tanrıkulu’nun arkasında olduğumuzu bildirirken, ona karşı çıkan, suçlayan ve desteklerini esirgeyenlerin de demokrasi ve sivil siyaset adına söyleyecekleri sözleri kalmadığını hatırlatmak isteriz.”