Samanyolu Haber /Dünya / Merkel, Biden'i ilk tebrik edenlerden oldu /21 Ocak 2021 11:18

Merkel, Biden'i ilk tebrik edenlerden oldu

Yemin ederek başkanlık görevine başlayan Joe Biden’ı tebrik eden Almanya Başbakanı Merkel, ABD ile ilişkilerde yeni dönemi” sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik etti. Biden ve Harris’e ‘en içten tebriklerini’ ileten Merkel’in açıklamasını, Twitter’dan Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert duyurdu. Seibert, Başbakan Merkel’in Biden ve Harris’e yönelik şu ifadelerini paylaştı: “Amerikan demokrasisinin gerçek bir şöleni olan göreve gelişinizi en içten dileklerimle kutlarım. Alman-Amerikan dostluğu ve iş birliğinde yeni bir dönemi sabırsızlıkla bekliyorum.”

STEINMEIER: DEMOKRASİ ADINA İYİ BİR GÜN

Biden ve Kamala’nın göreve başlamasına ilişkin açıklamada bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de “Demokrasi adına iyi bir gün” ifadesini kullanmıştı. Almanya Cumhurbaşkanı, yayınladığı video mesajda, “Joe Biden’ın başkan olarak yemin etmesi ve Beyaz Saray’a taşınacak olmasıyla büyük bir rahatlama yaşadım. Almanya’da birçok insanın da bu duyguyu paylaştığından eminim” demişti.
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