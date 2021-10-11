Merkel için 'şaka gibi' heykel





Merkel, pantolonlu bir takım elbise içinde at sırtında eyersiz ve dizginsiz oturuyor.Parmaklarını hafifçe birbirine kenetlerken tasvir edilen Merkel'in bu duruşu 16 yıllık iktidarı döneminde onunla özdeşleşen bir vücut dili.Yüksekliği 2,70 metre olan gerçek boyutlu heykel, 3D yazıcı kullanılarak hafif betondan yapıldı.Görevi bırakmaya hazırlanan Alman Şansölyenin altındaki at, kısa mesafeli yarış atlarının bir türü olan "American Quarter Horse" cinsine ait.Sanatçı, eserini "kararsız bir heykel" olarak adlandırıyor. Spiegel'e konuşan Koch, “Siyaset ne olursa olsun, bayan Merkel bir ikon. Hemen hemen herkes bu ikonun ayrıntılarını biliyor: saçları, kıyafetleri, duruşu ve elleri. Alman Şansölyesi'nin eyeri ve dizginleri yok çünkü onlara ihtiyacı yok” dedi.