Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'in halefinden sert çıkış: Türkiye Suriye topraklarını ilhak etti /24 Ekim 2019 10:27

Merkel'in halefinden sert çıkış: Türkiye Suriye topraklarını ilhak etti

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmak istediği güvenli bölgeye uluslararası barış gücünün konuşlandırılması teklifinde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu kez Türkiye'yi Suriye topraklarının bir kısmını 'ilhak etmekle' suçladı.

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Angela Merkel'in halefi olarak belirlediği Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer "NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin devletler hukukuna aykırı bir şekilde bir bölgeyi ilhak/işgal ettiği ve insanların buradan sürüldüğü, bir gerçektir." demişti.

Euronews'te yer alan habere göre Soçi'de Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası Türk askerinin Barış Pınarı Harekatı sırasında gittiği Suriye topraklarında kalacağı yönünde karar alınmıştı. Ayrıca güvenli bölgeye de Türkiye'nin 12 ayrı gözlem noktası kurması planlanıyor. Ancak Türkiye başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptı ve Suriye topraklarının Esad güçlerinin kontrolüne geçmesine itiraz etmeyeceği mesajını verdi.

Diğer yandan Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in güvenli bölgenin BM denetimine geçmesi yönündeki teklifi ABD ve NATO tarafından da olumlu karşılandı. ABD, söz konusu teklifi olumlu karşılasa da güvenli bölgeye Amerikan askerlerinin konuşlanmayacağını söyledi.

Kramp-Karrenbauer, iktidar partisi CDU genel başkanlığını da yürütüyor.
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