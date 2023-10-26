Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Banka politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı.





Merkez Bankası haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz arttırmıştı. TCMB Başkanı Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti. Merkez Bankası, temmuz ayında da 250 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17,5'e yükseltmişti. Ağustos ayındaki 750 baz puanlık artırım kararıyla Merkez Bankası, üst üste üçüncü kez faiz arttırmış oldu. Merkez Bankası son olarak faizi yüzde 30'a çıkardı.





Merkez Bankası bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 850 baz puanla yapmıştı.