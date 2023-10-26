Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat ve Engin Polat'ın İşyerlerine baskın: Gözaltı kararı yok /26 Ekim 2023 14:07

Dilan Polat ve Engin Polat'ın İşyerlerine baskın: Gözaltı kararı yok

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait 15 şirkette arama yapılıyor. Polat'ın avukatı, "Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz" dedi.

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Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK çiftin tüm mal varlığıyla ilgili rapor hazırladı.

Raporun ardından çiftin tüm mal varlıklarına el konularak çift hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bu sabah vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı.

Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.

Ataşehir'deki polikinlikte polisin arama çalışmaları sırasında avukat Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı.



"GÖZALTI KARARI YOK"
130 şubenin bulunduğu belirten Kaya "Şu anda şimdi basın yasağı var, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri.  Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz. Yani dünyanın her yerinde avukatlık yapmış, o ülkelerde avukatının böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz. İçeride gerginlik... Ben yani böyle bir sistemi görmedim. Yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda" diye konuştu.
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