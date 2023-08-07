Merkez Bankası karar aldı: Rafineriler de artık altın üretecek

Sözcü'de yer alan habere göre Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.



ÖNCEDEN 0,5 GRAMDI



Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.



Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı “0,5” gram olarak belirlenmişti.