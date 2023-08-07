Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası karar aldı: Rafineriler de artık altın üretecek /07 Ağustos 2023 23:01

Merkez Bankası karar aldı: Rafineriler de artık altın üretecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek.

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Sözcü'de yer alan habere göre Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

ÖNCEDEN 0,5 GRAMDI

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı “0,5” gram olarak belirlenmişti.
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