Sen gittin, namın tüm dünyada duyuldu!

Tülay Açıkkollu, rahmetli eşine yazdığı mektubu, Suvari Öztürk’ün YouTube kanalında okuyor.



Tülay Açıkkollu, mektubunda son dönemde yaşadıklarını anlatıyor:



Sen gittin!



İşkenceyle seni bizden alanların peşini bırakmadığımız için hakkımda dava açıldı. Evlatlarımızla ülkeyi terk etmek zorunda kaldık. Bu kadar acıya bir de gurbeti ekledik.



Sen gittin… Oğlumuz Avrupa’nın en güzel üniversitelerinden birinde bilgisayar mühendisliği okuyor. Kızımız liseye başlayacak. Kısa sürede çok büyük başarılar elde ettiler. Hep istediğin gibi.



Sen gittin… Namın tüm dünyaya duyuldu, hakkında belgeseller çekildi, adına şarkılar yazıldı. Kırık gözlüğün zulmün sembolu oldu. Arkadaşlarını korumak için canını feda ettin…



Sen gidince nezarethanedekiler ne dediler biliyor musun?



Gökhan hoca vefat edince Vatan Emniyet’te bir süre işkenceler durdu da biraz nefes alabildik.



Sen gittin… Bize de öyle zor bir hayat kaldı ki!

…



Çocukların başarılarını göremedin diye üzülürken, onların babasız yaşayacakları buruk mutlulukları hayal ettikçe acım katmerleniyor.



Onlar evlerinken yanlarında olamayacaksın, torun sahibi olmanın tadına varamayacaksın diye kafamda kurgulayıp acıma acı katıyorum.



Sen gittin…



Hayalini kurduğun, duasını ettiğin gibi şehit oldun…



‘Beni köyümün yağmurlarında yıkayıp, şuraya da gömsünler’ dediğin mezarlığa defnedildin…



NE OLMUŞTU?



KHK’lı öğretmen Gökhan Açıkkollu, 15 Temmuz’un ardından gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gördüğü işkenceler nedeniyle 5 Ağustos 2016’da hayatını kaybetmişti. Ailesi işkencecilerden şikayetçi oldu ancak soruşturmada ‘kovuşturmaya gerek yok’ kararı verildi. Açıkkollu, ölümünden 19 ay sonra görevine geri iade edilmişti!