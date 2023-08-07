Samanyolu Haber /Dünya / ABD büyük tehlikeyle karşı karşıya /07 Ağustos 2023 23:46

ABD büyük tehlikeyle karşı karşıya

ABD'nin doğusundaki eyaletlerin, kuvvetli rüzgar, dolu ve hortumun eşlik ettiği "tehlikeli ve nadir" fırtınalarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

SHABER3.COM

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Fırtına Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, ABD’nin doğusunda yer alan eyaletlerde kuvvetli rüzgar, dolu ve hortumun yanı sıra, bölgesel yıkıcı kasırgaların meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

“TEHLİKELİ VE NADİR”

Açıklamada, ABD’nin doğusunun “tehlikeli ve nadir” fırtınalarla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Orta Atlantik bölgesinin bazı kısımlarında 5 üzerinden 4. düzeyde şiddetli fırtına riski ilan edildiği, bu kapsamda Washington D.C. ve Baltimore’un da dahil olduğu bazı şehirlerin ise en yüksek risk taşıyan bölgeler olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.

3. SEVİYE İLAN EDİLDİ

Açıklamada, Atlanta’dan New York City’nin batısına kadar uzanan ve on milyonlarca insanı etkilemesi beklenen bölgede 5 üzerinden 3. seviye risk ilan edildiği belirtildi.

Washington’ın 12-13 Haziran 2013’ten bu yana ilk kez bu risk grubuna dahil edildiği kaydediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD büyük tehlikeyle karşı karşıya Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:09:54