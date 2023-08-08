Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın

BirGün'de yer alan habere göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.