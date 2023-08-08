Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
DUMANDAN ETKİLENEN BİR İTFAİYE ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.