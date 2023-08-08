İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'e transfer oldu

Gazete Duvar'da yer alan habere göre eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.



İbrahim Kutluay, oğluyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınladığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş." ifadelerini kullandı.



Kutluay, "Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum." dedi.