Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası’na Saray torpiliyle atanan Ertan Aydın açıköğretimli çıktı /03 Nisan 2021 12:40

Merkez Bankası’na Saray torpiliyle atanan Ertan Aydın açıköğretimli çıktı

Merkez Bankası’na Meclis Üyesi olarak atanan Ertan Aydın’ın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Meltem Taylan Aydın’ın eşi olduğu anlaşıldı. 30 Mart’ta bankaya atanan Aydın’ın Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olması dikkat çekti.

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Merkez Bankası'na Meclis Üyesi olarak atanan Ertan Aydın’ın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Taylan Aydın’ın eşi olduğu anlaşıldı.


ZİRAAT BANKASI’NDA GÖREV YAPTI


Aydın, Garanti Bankası’nın yönetici programını tamamladıktan sonra finans sektörüne adım attı. Halk Bankası’nda çeşitli görevlerde bulunan Aydın, 2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası’nın yurtdışı iştiraki olan Türkmen Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü olarak görev yaptı. Aydın, 2016 yılından itibaren Ziraat Bankası’nda Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı olarak göreve başladı. Ardından Eğitim Bölüm Başkanı, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Yetenek Yönetimi Bölüm Başkanı görevlerinde bulundu. Aydın, ayrıca Ziraat Bank Karadağ Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.

EŞİ 13 YILDIR ERDOĞAN’IN YAKIN EKİBİNDE

Meltem Taylan Aydın, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 yıldır yakın çalışma ekibinde bulunuyor. 2008 yılında Başbakanlık Müşavirliği’ne atanan Meltem Aydın, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçildikten sonra üç ayrı göreve getirildi. 2018’de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Türkiye Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.
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