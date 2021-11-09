Merkez Bankası’ndan gece yarısı dolar hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için munzam (zorunlu) karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı. Karar 9 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.





TCMB, 14 Eylül’de döviz mevduatında (DTH) munzam karşılık oranını tüm vadelerde yüzde 21’den yüzde 23’e çıkarmıştı. DTH için yeni oran yüzde 25’e yükseltildi. Altın mevduatında munzam karşılık ise yüzde 26’ya çıkarıldı.





TL munzam karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürüldü. Alınan kararda, “Söz konusu imkân kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır.” ifadesi yer aldı.



