Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası’ndan gece yarısı dolar hamlesi /09 Kasım 2021 09:59

Merkez Bankası’ndan gece yarısı dolar hamlesi

Türk Lirası; dolar karşısında erimeye devam ederken, Merkez Bankası döviz mevduatlarına göz dikti. Bankaların döviz, altın ve TL mevduat mukabilinde Merkez Bankası'na aktaracağı para oranları 200 baz puan artırıldı. Gece yarısı değişikliği ile yaklaşık 3,8 milyar dolar TCMB'nin kasasına geçecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için munzam (zorunlu) karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı. Karar 9 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

TCMB, 14 Eylül’de döviz mevduatında (DTH) munzam karşılık oranını tüm vadelerde yüzde 21’den yüzde 23’e çıkarmıştı. DTH için yeni oran yüzde 25’e yükseltildi. Altın mevduatında munzam karşılık ise yüzde 26’ya çıkarıldı.

TL munzam karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürüldü. Alınan kararda, “Söz konusu imkân kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır.” ifadesi yer aldı.

7,4 MİLYAR TL, 3,8 MİLYAR DOLAR MERKEZ BANKASI’NA GEÇECEK

Gece yarısı  değişikliği ile Türk Lirası cinsinden yaklaşık 7,4 milyar TL, yabancı para cinsinden munzam karşılık olarak  yaklaşık 3,8 milyar Amerikan Doları mukabilinde tutar Merkez Bankası’na aktarılacak.

Resmî Gazete’de 9 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan 2021/10 sayılı Tebliğ değişikliğinin, 12 Kasım 2021 tarihinde tesisi başlayacak olan 28 Ekim 2021 yükümlülük tarihinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.
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