Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası yıl sonu beklentisini açıkladı /10 Ocak 2020 20:27

Merkez Bankası yıl sonu beklentisini açıkladı

Yaşanan ekonomik krizle Türk Lirası değer kaybetti, döviz kuru ise rekor üstüne rekor kırdı.Dolar'ın daha da yükseleceği beklentisi sürüyor. Merkez Bankası Beklenti Anketinde 2020 yıl sonu için dolar/TL beklentisi ise 6,43 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,01'e geriledi.TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,16 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,10'a geriledi. 2020 Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 0,65'ten yüzde 0,64'e düştü.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,07'den yüzde 10,01'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,07'den yüzde 9,54'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,94'ten yüzde 8,51'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,3527'den 6,4079'a çıktı. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 6,4328'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 13 milyar 885,5 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 13 milyar 38,5 milyar dolara geriledi.2021 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 18 milyar 316,7 milyon dolar oldu.
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