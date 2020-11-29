Samanyolu Haber /Dünya / Merkez Bankası'nı ateşe verdiler! /29 Kasım 2020 00:11

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Fransa’nın başşehri Paris’te yeni güvenlik kanun tasarısını protesto etmek için toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Fransa Merkez Bankası binasını ateşe veren göstericiler Macron hükûmeti aleyhine slogan attı.

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Fransa’nın başşehri Paris’te binlerce kişi yeni güvenlik kanun tasarısını protesto etmek için sokağa indi. 

Polis, eylemcilere tazyikli suyla müdahale ederken, eylemciler ise havai fişeklerle cevap verdi.
  
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un polise geniş yetkiler tanıyan kanun teklifini protesto gösterilerinde bazı otomobiller ateşe verildi.

Göstericiler, basın özgürlüğü talep ederken, polis şiddetine karşıtı slogan attı.

MERKEZ BANKASI BİNASINI ATEŞE VERDİLER

Bazı göstericiler meşale yakıp, barikat kurarken, polis ise biber gazıyla müdahale etti. Polisin sert müdahalesi göstericileri çileden çıkardı. 

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in istifa etmesi için slogan atan göstericiler, Paris'te Merkez Bankası binasını ateşe verdi.

SANSÜR KANUNU ELEŞTİRİSİ

Halkı sokağa döken kanun teklifi kabul edilirse polislerin görev sırasında filme çekilmesi hâlinde müeyyide uygulanacak. 

İnsan hakları aktivistleri ve basın mensupları, söz konusu maddenin basın özgürlüğünü kısıtlayabileceğine inanıyor. 

Göstericiler bir römorku devirerek barikat kurdu.

Bazıları ise söz konusu maddeyle polislerin şiddet uygularken çekilen görüntülerinin yayılmasının engellenmeye çalışıldığını belirtiyor.
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Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

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