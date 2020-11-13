Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini açıklandı /13 Kasım 2020 23:28

Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini açıklandı

Dolarda son dönemde yaşanan yükselişin ardından Merkez Bankası'nın yıl sonu için olan dolar kuru tahmini açıklandı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası, kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Açıklanan anket verilerine göre yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 7,8867’ye geriledi.

Bir önceki anket döneminde dolar beklenti dolar/TL’nin yıl sonunda 7,8979 olacağı yönündeydi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,31 TL iken, bu anket döneminde 8,41 TL olarak gerçekleşti. Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,76 iken, bu anket döneminde yüzde 12,47 oldu. 12 sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 10,53’ten yüzde 10,77; 24 ay sonrası için ise yüzde 9,05’ten yüzde 9,2’ye çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini açıklandı Sonraki Haber >>

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:33:23