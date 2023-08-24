Samanyolu Haber /Gündem / Mersin Limanı’nda 59 kilo kokain ele geçirildi: Uyuşturucunun sahibi yine açıklanmadı /24 Ağustos 2023 17:15

Mersin Limanı’nda 59 kilo kokain ele geçirildi: Uyuşturucunun sahibi yine açıklanmadı

Mersin Limanı'nda muz konteynerinde toplam 50 paket içinde 59 kilogram kokain ele geçirildi. Konteynerin kime geldiği ise açıklanmadı.

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Mersin Limanı’nda düzenlediği operasyonda, bir konteynerin soğutucu kısmına gizlenmiş yaklaşık 59 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

SEDAT PEKER MERSİN LİMANI’NA İŞARET ETMİŞTİ
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarında da işaret ettiği, sık sık uyuşturucu haberleriyle anılan Mersin Limanı yine aynı konu ve yapılan bir operasyonla gündem oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin Limanı’nda narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu, yurt dışından gelen ve içinde “muz” olduğu beyan edilen bir konteynerden şüphelendi.

UYUŞTURUCU SOĞUTUCU KISMINDA BULUNDU
Söz konusu konteyner x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucu şüpheli yoğunluğa rastlayan ekipler, konteyneri narkotik dedektör köpek eşliğinde fiziki aramaya tabi tuttu. Aramada, köpeğin konteynerin soğutucu kısmına yoğun tepki verdiği görüldü.

“MUZ”LARIN SAHİBİ AÇIKLANMADI
Bu bölümde yapılan incelemede toplam 50 paket içinde beyaz toza rastlandı. Tozun analizi sonucu maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ekipler, yaklaşık 59 kilogram olduğu belirlenen uyuşturucuya el koydu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, muzların kime geldiği açıklanmadı.
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