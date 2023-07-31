Mert Müldür Fenerbahçe için yola çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin transferi tamamlamak için İstanbul’a davet ettiği Mert Müldür, sarı lacivertlilere imza atmak için yola çıktı.



Milli futbolcunun kız arkadaşı Koprena Andjela, sosyal medya hesabından havalimanında yaptığı paylaşımda Türk bayrağı kullanarak Mert’in yola çıktığını duyurdu.



4 YILLIK İMZA ATACAK



24 yaşındaki futbolcunun, 00.00 sularında İstanbul’da olması bekleniyor. Mert Müldür, sağlık kontrollerini ardından 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.



Fenerbahçe, Mert’in transferi için Sassuolo’ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Avusturya’da yetişen Mert Müldür, kariyerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. Mert, A Milli Takım’da 18 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.



