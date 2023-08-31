Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den Marmara uyarısı /31 Ağustos 2023 20:44

Meteoroloji’den Marmara uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışlar İstanbul’da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise öğleden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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