Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu belli oldu: İşte rakipleri

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki grubu ve rakipleri belli oldu… Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray 4. torbadan katıldığı kura çekiminde A grubunda yer aldı. Devler Ligi’nde 17. kez mücadele edecek olan sarı kırmızılıların A grubundaki rakipleri Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag oldu.



İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI



A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, GALATASARAY



B GRUBU: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens



C GRUBU: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin



D GRUBU: Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad



E GRUBU: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic



F GRUBU: Paris Saint Germain, B. Dortmund, Milan, Newcastle United



G GRUBU: Manchester City, R. Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys



H GRUBU: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp GALATASARAY GRUPLARA NASIL GELDİ?



Şampiyonlar Ligi’ne ikinci eleme turundan katılan Galatasaray Zalgris’i 2-2 ve 1-0’lık skorlarla eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Üçüncü eleme turunda Olimpija ile eşleşen Cimbom, 3-0 ve 1-0’lık sonuçlarla play-off’a yükseldi. Gruplar için son adımda rakibi Molde’yi 3-2 ve 2-1 yenen Galatasaray 17. kez gruplara katılım hakkı elde etti. ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI



1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord



2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal



3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag



4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Young Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecek. Bu aşamada 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecek. Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecek.



10. KEZ ELEMELERİ GEÇTİ



Galatasaray, Molde’yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, 10. kez elemeleri geçerek “Devler Ligi”nde grup aşamasına kaldı. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002’de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007’de tek ön eleme geçerek gruplara kalmıştı.



“Cim Bom”, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020’de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.



GRUPLARA KALINCA KASASINI DOLDURDU



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği bu önemli başarıyla en az 25 milyon avro kazanmayı garantiledi. Gruplara kaldığı için 15,6 milyon avro katılım ve 1,5 milyon avro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon avroyu kasasına koydu. SON 18 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ



Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV’ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12’si UEFA Avrupa Ligi ile 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı.



Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı. YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR



Galatasaray, bu sezon yaptığı 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2’si Trendyol Süper Lig, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.