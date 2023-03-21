Samanyolu Haber /Gündem / MetroPOLL'ün deprem anketinden AKP ve MHP'ye tepki fışkırdı /21 Mart 2023 15:37

MetroPOLL'ün deprem anketinden AKP ve MHP'ye tepki fışkırdı

MetroPOLL Araştırma, son anketinin bazı sonuçlarını açıkladı. "Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusuna yanıtlarda, AKP seçmeninin yüzde 66,4'ü, MHP seçmeninin de 76.7'si "hayır" dedi.

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 MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Şubat 2023" araştırmasından bazı sonuçları paylaştı. "Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusunda katılımcıların yüzde 81.9'u "Hayır" yanıtını verirken, bu oranın AKP ve MHP seçmenleri arasında da yüksek çıkması dikkat çekti. 1999'dan sonra toplanan deprem vergilerinin amacına uygun şekilde kullanılmadığı eleştirisi getirenlerim oranı da yüzde 64.7 çıktı.

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar'ın Twitter'dan paylaştığı anket, 28 ilde 23-28 Şubat 2023 tarihleri arasında 2 bin 118 kişi ile yapıldı.

Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusuna yanıtlarda, katılımcıların yüzde 81.9'unun "Hayır" demesi, "Evet" diyenlerin oranının ise yüzde 15.4'te kalması dikkat çekti.

Bu yanıtların 24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde oy verilen partiye dağıtılması sonrası iktidardaki AKP ile MHP'ye oy veren arasındaki yüksek "hayır" oranı da dikkat çekti. AKP'ye oy verenlerin yüzde 66,4'ü, MHP'ye oy verenlerin ise 76.7'si devletin depreme hazırlıklı olmadığını düşündüğünü söyledi.

Bu oranlar, CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeni arasında sırasıyla yüzde 95.6, yüzde 95.8 ve yüzde 97.7 olarak ölçüldü.



DEPREM VERGİLERİ SORUSUNDA DA ÇOĞUNLUK TEPKİLİ

"1999'dan bu yana ödenen deprem vergilerinin depreme yönelik önlemler almak için kullanıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda ise "Evet düşünüyorum" diyenlerin oranı yüzde 25.3'te kaldı. Katılımcıların yüzde 64.7'si "Hayır düşünmüyorum" yanıtını verdi.

AKP seçmenleri arasında "Evet düşünüyorum" diyenler yüzde 43.8, "Hayır düşünmüyorum" diyenler yüzde 39 olarak ölçüldü. MHP seçmeni arasında ise "Hayır düşünmüyorum" diyenlerin oranı yüzde 55.5 ile çoğunlukta oldu. CHP, İYİ Parti ve HDP seçmenlerinin yaklaşık yüzde 90'ı da bu soruya "Hayır" yanıtını verdi.




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