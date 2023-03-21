MetroPOLL'ün deprem anketinden AKP ve MHP'ye tepki fışkırdı

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Şubat 2023" araştırmasından bazı sonuçları paylaştı. "Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusunda katılımcıların yüzde 81.9'u "Hayır" yanıtını verirken, bu oranın AKP ve MHP seçmenleri arasında da yüksek çıkması dikkat çekti. 1999'dan sonra toplanan deprem vergilerinin amacına uygun şekilde kullanılmadığı eleştirisi getirenlerim oranı da yüzde 64.7 çıktı.

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar'ın Twitter'dan paylaştığı anket, 28 ilde 23-28 Şubat 2023 tarihleri arasında 2 bin 118 kişi ile yapıldı.

Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusuna yanıtlarda, katılımcıların yüzde 81.9'unun "Hayır" demesi, "Evet" diyenlerin oranının ise yüzde 15.4'te kalması dikkat çekti.





Bu yanıtların 24 Haziran 2018 milletvekili seçiminde oy verilen partiye dağıtılması sonrası iktidardaki AKP ile MHP'ye oy veren arasındaki yüksek "hayır" oranı da dikkat çekti. AKP'ye oy verenlerin yüzde 66,4'ü, MHP'ye oy verenlerin ise 76.7'si devletin depreme hazırlıklı olmadığını düşündüğünü söyledi.





Bu oranlar, CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeni arasında sırasıyla yüzde 95.6, yüzde 95.8 ve yüzde 97.7 olarak ölçüldü.











