Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçüncü kez başvurdu /21 Mart 2023 15:43

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçüncü kez başvurdu

2014 ve 2018 seçimlerinde iki defa aday olan AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün YSK’ya üçüncü kez adaylık başvurusunda bulundu. Başvuruyu AKP ve MHP temsilcileri yaptı.

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yüksek Seçim Kurulu’na 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde aday olmak için başvuruda bulundu.

AK  Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız adaylık belgesini YSK’ya teslim etti.

2014 ve 2018 seçimlerinde iki defa aday olan ve seçilen Erdoğan, gerekli evrakları YSK’ya sundu.

Cumhur İttifakı dışındaki partiler, Erdoğan’ın Anayasa’ya göre üçüncü kez aday olamayacağını belirtiyorlar. Muhalefet Erdoğan’ın adaylık başvurusundan sonra YSK’ya itiraz edecek.

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin, milletvekili listelerini ayrı ayrı yapması ve seçim işbirliğinin sadece cumhurbaşkanı adaylığında olması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçüncü... Sonraki Haber >>

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Mersin’de çıkan yangına müdahale edilemiyor

Mersin’de çıkan yangına müdahale edilemiyor

Evinin mutfağından yeni açıklama yaptı

Evinin mutfağından yeni açıklama yaptı

'Gerçi Diplomasız da Her Şeyi Olabiliyorsunuz Ama'

'Gerçi Diplomasız da Her Şeyi Olabiliyorsunuz Ama'

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Naci Görür: "Bizim zamanımızda devlet adildi"

Naci Görür:

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Milletvekili olmadan böyleyse

Milletvekili olmadan böyleyse
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:52:43