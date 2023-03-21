Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçüncü kez başvurdu

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yüksek Seçim Kurulu’na 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde aday olmak için başvuruda bulundu.





AK Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız adaylık belgesini YSK’ya teslim etti.





2014 ve 2018 seçimlerinde iki defa aday olan ve seçilen Erdoğan, gerekli evrakları YSK’ya sundu.





Cumhur İttifakı dışındaki partiler, Erdoğan’ın Anayasa’ya göre üçüncü kez aday olamayacağını belirtiyorlar. Muhalefet Erdoğan’ın adaylık başvurusundan sonra YSK’ya itiraz edecek.





Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin, milletvekili listelerini ayrı ayrı yapması ve seçim işbirliğinin sadece cumhurbaşkanı adaylığında olması bekleniyor.