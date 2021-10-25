MHP, Abdullah Gül'ü böyle hedef aldı!

Osman Kavala için 10 büyükelçinin “serbest bırakılsın” çağrısının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki ile bir araya gelmesi dikkat çekti.



ABDULLAH GÜL BİLGİ PAYLAŞMADI

Ziyaret ile ilgili Gül, ne resmi sitesinden ne de 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden bir bilgi paylaşmadı.



BÜYÜKELÇİ MAKİ: "İYİ BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Mäki ise görüşmeye dair kişisel Twitter hesabından Gül ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak "Türkiye Cumhuriyetin eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik" notunu düştü.



MHP 'FERMAN'DAN RAHATSIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘istenmeyen adam ilan edebileceği’ isimler arasında yer alan Finlandiya Büyükelçisi Ari Mäki’nin Gül’e gerçekleştirdiği ziyaret MHP’yi de rahatsız etti.



MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu ziyaretten ziyade Gül ile Maki’nin poz verdiği alanda Osmanlı padişahlarının fermanlarının yer almasına tepki gösterdi.



"HEM GÜL HEM DE YANINDAKİLER SUÇ İŞLİYOR"

Gül’ün suç işlediğini iddia eden MHP’li Vahapoğlu, “Padişah fermanlarını her kim olursa olsun bulunduramaz. Eğer bu fotoğraf bir müze ya da arşivde çekildiyse problem yok. Fakat Sn.Abdullah Gül’ün konutunda çekilmiş ise hem Sn. Gül, hem de onları ona veren kamu görevlisi suç işlemektedir” ifadelerini kullandı.