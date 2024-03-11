Samanyolu Haber /Gündem / MHP’li vekil Sırbistan'dan vatandaşlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oturma izni almış /11 Mart 2024 11:17

MHP’li vekil Sırbistan'dan vatandaşlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oturma izni almış

Satın aldığı kamu arazileri ve sahte belge skandalıyla güneme gelen MHP'li Uysal'ın Sırbistan'dan vatandaşlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oturma izni almış.

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MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Birgün’ün haberine göre, Uysal 2020 yılında Sırbistan’dan vatandaşlık aldı. 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde MHP’den Mersin Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

İddiaya göre MHP’li Uysal’ın Sırbistan’da soybağı yok ve vatandaşlığı usulsüz şekilde aldı.

Ayrıca Uysal’ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai’de de oturma izni olduğu öğrenildi.

Danışmanları, Uysal’ın seçim gezisinde ve yoğun olduğu gerekçesiyle bu iddiaya yanıt vermeyeceğini söyledi.

Arazileri topladı, sahte belge düzenledi
Nişantaşı Üniversitesi’nin sahibi olan Uysal, son aylarda kamu arazilerini birer birer almasıyla gündem olmuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihalelerine giren Uysal, tarihi Ayasofya kadar eski olan Bakırköy’deki tarihi Fildamı Sarnıcı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük arazinin ihalesini almıştı.

Levent Uysal’ın Vakıfbank adına sahte belge düzenleyip ve bu belgeyle İsviçre’den 45 milyon avro kredi çekmeye çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Vakıfbank tarafından hukuki süreç başlatıldığı ifade edilmişti.
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