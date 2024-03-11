Aşırı sağ Portekiz seçimlerinde de kendini gösterdi





Avrupa siyaset sahnesinde aşırı sağın yükselişi devam ederken, bu dalganın son durağı Portekiz oldu. Ülkede yapılan erken genel seçimler, politik manzarayı köklü bir şekilde değiştiren sonuçlarla sonuçlandı. Ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan Demokratlar (CSD) tarafından oluşturulan Demokratik İttifak (AD), Luis Montenegro'nun liderliğinde seçimleri kazandı. Ancak 230 sandalyeli Mecliste mutlak çoğunluğu elde edemedi.





Seçimler, eski Başbakan Antonio Costa'nın yolsuzluk iddiaları sonrasında istifası ve ardından alınan erken genel seçim kararı ile gerçekleşti. Portekizliler, demokrasi tarihlerinde 18. kez sandık başına giderken, Karanfil Devrimi'nin 50. yıl dönümünde yeni bir döneme tanıklık ettiler.





