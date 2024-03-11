Samanyolu Haber /Dünya / Aşırı sağ Portekiz seçimlerinde de kendini gösterdi /11 Mart 2024 11:41

Aşırı sağ Portekiz seçimlerinde de kendini gösterdi

Avrupa siyasetinde aşırı sağın yükselişi, Portekiz seçimlerinde de kendini gösterdi. Geçtiğimiz yıl Hollanda ve İtalya'da yaşanan aşırı sağ sürprizleri sonrasında, Portekiz de bu dalgaya kapılarını açtı. Ülkede yapılan erken genel seçimler, politik manzarayı önemli ölçüde değiştiren sonuçlarla sonuçlandı. Seçimlerde en büyük sürprizi, 5 yıldan bu yana ülke siyasetinde yer alan, eski futbol yorumcusu Andre Ventura'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı Chega partisi yaptı.

SHABER3.COM


Avrupa siyaset sahnesinde aşırı sağın yükselişi devam ederken, bu dalganın son durağı Portekiz oldu. Ülkede yapılan erken genel seçimler, politik manzarayı köklü bir şekilde değiştiren sonuçlarla sonuçlandı. Ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan Demokratlar (CSD) tarafından oluşturulan Demokratik İttifak (AD), Luis Montenegro'nun liderliğinde seçimleri kazandı. Ancak 230 sandalyeli Mecliste mutlak çoğunluğu elde edemedi.

Seçimler, eski Başbakan Antonio Costa'nın yolsuzluk iddiaları sonrasında istifası ve ardından alınan erken genel seçim kararı ile gerçekleşti. Portekizliler, demokrasi tarihlerinde 18. kez sandık başına giderken, Karanfil Devrimi'nin 50. yıl dönümünde yeni bir döneme tanıklık ettiler.

SEÇİM SONUÇLARI VE PARLAMENTODAKİ YENİ DENGELER
Sandık başı anket sonuçlarına göre, Demokratik İttifak (AD) 230 sandalyeli Mecliste yüzde 29-33 oy oranıyla 83 ila 91 milletvekili çıkararak 116 olan Meclis çoğunluğunu elde edemedi. Bu durum, AD'nin azınlık hükümeti kurma ihtimalini güçlendiriyor.

Seçimlerin en dikkat çekici sonucu, eski futbol yorumcusu Andre Ventura'nın liderliğindeki aşırı sağcı Chega partisinin elde ettiği büyük yükseliş oldu. 2019'dan bu yana siyaset sahnesinde yer alan Chega, bu seçimlerde yüzde 14-17 oy oranı ile 40-47 milletvekili sayısına yükseldi ve ülke siyasetindeki konumunu üçüncü büyük siyasi parti olarak sağlamlaştırdı.


Yaklaşık 9 yıl sonra iktidara dönme potansiyeli taşıyan sağın bu başarısı, Portekiz siyasetinde yeni bir sayfa açarken, aşırı sağcı Chega'nın oy oranını ikiye katlaması Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin bir yansıması olarak görülüyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'in yeni dağılımı şöyle oldu: Demokratik İttifak (AD) 74, Sosyalist Parti (PS) 75, Chega 46, Liberal Girişim (IL) 8, Sol Blok (BE) 5, Özgür (L) 4, Portekiz Komünist Partisi (PCP) 3, Üniter Demokratik Koalisyon (CDU) 3, Portekiz Doğa ve Hayvan Korumacı Parti (PAN) 1 sandalyeye sahip oldu. Bu sonuçlar, Portekiz'de politik dengelerin ne derece değiştiğini ve aşırı sağın güç kazandığını gösteriyor.


ANDRE VENTURA VE AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ
Andre Ventura, Chega partisi ile Portekiz siyasetinde dikkat çekici bir yükseliş elde etti. Parti, Ventura'nın liderliğinde, sadece birkaç yıl içinde, mecliste önemli bir güç haline geldi. Ventura'nın, "İki partili dönem sona erdi" açıklaması, ülkedeki siyasi dengelerin ne derece değiştiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Chega'nın bu başarısı, Avrupa genelindeki politik trendlerle paralellik gösteriyor ve Portekiz siyasetindeki yeni dönemi simgeliyor.

Bu seçim sonuçları, Avrupa'da aşırı sağın sadece ülke içinde değil, genel olarak önemli bir politik güç haline geldiğini gösteriyor. Portekiz'deki son gelişmeler, gelecekteki seçimler için Avrupa'da siyasi trendler üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğinin bir işareti olarak kabul ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşırı sağ Portekiz seçimlerinde de kendini gösterdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:51:04