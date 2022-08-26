Samanyolu Haber /Gündem / MHP seçmeni Erdoğan için ne düşünüyor: Anketten çıkan ilginç sonuç /26 Ağustos 2022 17:12

MHP seçmeni Erdoğan için ne düşünüyor: Anketten çıkan ilginç sonuç

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, her 100 MHP'liden 27'sinin Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini onaylamadığını paylaştı. Sencar, "Halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın icraatlarını değerlendirmesinde Temmuz ayına göre bir farklılık bulunmamıştır." dedi.

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Rusya ve Ukrayna hamleleriyle kaybettiği seçmenleri kazanmaya çalışan Erdoğan’ın görev onayı hala yüzde 50’nin altında. Her yüz seçmenden 41’i Erdoğan’ın görev yapış tarzını beğenirken, 53’ü Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını onaylamıyor.

EN BÜYÜK TEPKİ SAADET SEÇMENİNDE
Vatandaşların yanıtlarının aynı soruya “bu pazar bir seçim olsa oylarını vermeyi düşündükleri” partilere göre dağılımıysa Saadet Partisi dikkat çekiyor. Saadet seçmenin yüzde 94’ü Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını beğenmiyor. Her 100 MHP’liden 27’si de Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yapış tarzını onaylamıyor.


 

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