MHP seçmeni Erdoğan için ne düşünüyor: Anketten çıkan ilginç sonuç

Rusya ve Ukrayna hamleleriyle kaybettiği seçmenleri kazanmaya çalışan Erdoğan’ın görev onayı hala yüzde 50’nin altında. Her yüz seçmenden 41’i Erdoğan’ın görev yapış tarzını beğenirken, 53’ü Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını onaylamıyor.







EN BÜYÜK TEPKİ SAADET SEÇMENİNDE

Vatandaşların yanıtlarının aynı soruya “bu pazar bir seçim olsa oylarını vermeyi düşündükleri” partilere göre dağılımıysa Saadet Partisi dikkat çekiyor. Saadet seçmenin yüzde 94’ü Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını beğenmiyor. Her 100 MHP’liden 27’si de Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yapış tarzını onaylamıyor.











