İcra borçları düzenlemesinin detayları belli oldu: Kimleri kapsayacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, icra borcu bulunanlara yaptığı “borçlarınızı ödemeyin” çağrısının ardından apar topar duyurulan destek paketinin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Dureddin Nebati’nin, Kılıçdaroğlu’nun çağrısından birkaç saat sonra geç saatlerde duyurduğu paketin, 9 milyon dosyayı kapsaması bekleniyor.







NTV’de yer alan habere göre dar gelirlilere yönelik destek paketine ilişkin yeni ayrıntılar belli oldu. Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşların yaklaşık 30 milyar liralık icra borçlarını yakında tasfiye edeceklerini açıklamıştı.





Destek paketinin, toplam 9 milyon dosyayı kapsayacağı ve aynı aileden birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabileceği belirtildi.





Pakete göre 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak ve 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek.





Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ortak çalışma yürüttüğü destek paketi, yeni yasama döneminin 1 Ekim’de başlamasıyla TBMM’nin gündemine gelecek.