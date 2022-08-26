Samanyolu Haber /Gündem / Erbaş'a sert sözler: 'Senin İslam'a verdiğin zararı, bir tek Erdoğan vermiştir' /26 Ağustos 2022 17:59

Erbaş'a sert sözler: 'Senin İslam'a verdiğin zararı, bir tek Erdoğan vermiştir'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesinde Atatürk’e yer vermedi. Bunun üzerine Diyanet’i protesto eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ali Erbaş’a seslenerek "Sen deist yetiştirdin. Senin İslam’a verdiğin zararı bir tek Erdoğan vermiştir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermediği gerekçesiyle Diyanet’i, Afyonkarahisar Müftülüğü önünde protesto etmek istedi. 

Özdağ’ın Müftülük binası önündeki protestosuna polis ekipleri izin vermedi.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN MİLLET CUMA NAMAZINA GİTMİYOR ARTIK"
Basın açıklamasını Müftülük binasının dışında yapan Özdağ şunları söyledi:

“Türk Ordusu’nun Afyon’da Yunan ordusuna karşı büyük taarruzu başlattığı yüzüncü yıl dönümü. Bugün cuma hutbesinde ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne de Sultan Alparslan’ın adı geçmiyor. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk milletinin adı da yok. Bu Diyanet İşleri Başkanı Türk tarihine düşmandır, Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmandır. Duyduk ki İngiltere’de Londra’da ev satın almış. Anlaşılan o da yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Allah'tan kork!

Gerçekten Müslüman olsanız İslam’ın son büyük taarruzunu yöneten Atatürk’ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır. Sizin yüzünüzden, sizin bu yobazlığınız yüzünden millet Cuma namazına gitmiyor artık. Son bir senede Anadolu’da 20 senede olmadığı kadar ateizm ve deizm sizin yüzünüzden gelişti. Sen deist yetiştirdin. Senin İslam’a verdiğin zarara bir tek Erdoğan vermiştir. Allah Atatürk’ün ruhunu şad etsin.”
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