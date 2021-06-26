MHP'de kazan kaynıyor: Eski sağ kolundan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler

Şefkat Çetin, son günlerde yaşanan yolsuzluk iddialarını işaret eden Tweet mesajında şöyle dedi:





"Denetimsizliğin şımarttığı rezilliklerin hesabını veremeyenler, 'kontrollü gerginlik' üretim merkezlerinin; yapay gündem üretimine teşvik veriyor. Hukuksuzluğu meşrulaştırmayı; kokuşmuşluğun, kirlenmişliğin örtüsü yapanlar, korkularıyla yüzleşemeyenler, korkularının esiri oluyorlar."









"KAOS OLUR"

Çetin, daha önce paylaştığı bir mesajında da şunları yazmıştı: "Denetlenebilirliği olmayan yönetimler adı ne olursa olsun, yetkisini keyfi kullanabilecek yönetimlerdir. Uygulayıcının zihniyeti, kuralların yerini alır. Hukuksuzluk da pervasızca devam ederse, güvenilirliği kalmayan sistemde; kişiler de kendi hukuklarını oluşturursa, kaos olur."