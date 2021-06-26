Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de kazan kaynıyor: Eski sağ kolundan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler /26 Haziran 2021 09:36

MHP'de kazan kaynıyor: Eski sağ kolundan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler

MHP'nin eski genel başkan yardımcısı Şefkat Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla AKP ve MHP'den oluşan Saray İttifakı'na ağır eleştirilerini sürdürüyor.

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Şefkat Çetin, son günlerde yaşanan yolsuzluk iddialarını işaret eden Tweet mesajında şöyle dedi:

"Denetimsizliğin şımarttığı rezilliklerin hesabını veremeyenler, 'kontrollü gerginlik' üretim merkezlerinin; yapay gündem üretimine teşvik veriyor. Hukuksuzluğu meşrulaştırmayı; kokuşmuşluğun, kirlenmişliğin örtüsü yapanlar, korkularıyla yüzleşemeyenler, korkularının esiri oluyorlar."


"KAOS OLUR"
 Çetin, daha önce paylaştığı bir mesajında da şunları yazmıştı: "Denetlenebilirliği olmayan yönetimler adı ne olursa olsun, yetkisini keyfi kullanabilecek yönetimlerdir. Uygulayıcının zihniyeti, kuralların yerini alır. Hukuksuzluk da pervasızca devam ederse, güvenilirliği kalmayan sistemde; kişiler de kendi hukuklarını oluşturursa, kaos olur." 
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