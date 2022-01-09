Samanyolu Haber /Politika / MHP'de yeni istifa kararı /09 Ocak 2022 18:01

MHP'de yeni istifa kararı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Yönetim Kurulu Üyesi Öner Uysal, partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasının gerekçesi olarak MHP İl Başkanı Varol Demirköse’yi işaret eden Uysal, “İl Başkanlığı yürüten şahsa mesleğinde başarılar ve bol kazançlı günler diliyorum” dedi. İşte Öner Uysal’ın istifa açıklaması; "Bu zamana kadar kirli tezgâhların kurulduğu siyaset arenasında doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim, "Burada söyleyebileceğim ve açıklayabileceğim birçok meselenin daha olmasına rağmen ülkücü kimliğimiz, almış olduğumuz siyasi terbiyemiz ve bu zamana kadar bağlı kaldığımız değerlerimiz nedeniyle açıklamıyorum. Fakat açıklamak zorunda bırakılırsam da açıklayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Zonguldak MHP İl Başkanlığı mesleğini yürüten şahsa mesleğinde başarılar ve bol kazançlı günler diliyorum. MHP il yönetim kurulundan istifa ediyorum. Bundan sonraki siyasi hayatımda hayatım boyunca inandığım Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarını ve istiklal harbimizin ilkelerini 21. yüzyıla taşımak, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği ile Türkiye’yi mevcut kriz sürecinden çıkarmak üzere çalışacağım. Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir. Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler ölse de bir gün Gök kubbede kalacaktır seslerinden ün. Gönülleri birleşenler! Selam sizlere! Uzaklarda dertleşenler! Selam sizlere!"

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Yönetim Kurulu Üyesi Öner Uysal, partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasının gerekçesi olarak MHP İl Başkanı Varol Demirköse’yi işaret eden Uysal, “İl Başkanlığı yürüten şahsa mesleğinde başarılar ve bol kazançlı günler diliyorum” dedi.

İşte Öner Uysal’ın istifa açıklaması;

"Bu zamana kadar kirli tezgâhların kurulduğu siyaset arenasında doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim, "Burada söyleyebileceğim ve açıklayabileceğim birçok meselenin daha olmasına rağmen ülkücü kimliğimiz, almış olduğumuz siyasi terbiyemiz ve bu zamana kadar bağlı kaldığımız değerlerimiz nedeniyle açıklamıyorum. Fakat açıklamak zorunda bırakılırsam da açıklayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Zonguldak MHP İl Başkanlığı mesleğini yürüten şahsa mesleğinde başarılar ve bol kazançlı günler diliyorum. MHP il yönetim kurulundan istifa ediyorum.

Bundan sonraki siyasi hayatımda hayatım boyunca inandığım Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarını ve istiklal harbimizin ilkelerini 21. yüzyıla taşımak, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği ile Türkiye’yi mevcut kriz sürecinden çıkarmak üzere çalışacağım.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'de yeni istifa kararı Sonraki Haber >>

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

İşte Nurdan Gündüz'ün Cenaze Töreni

İşte Nurdan Gündüz'ün Cenaze Töreni

‘Tabutta röveşata!’ gerçek oldu

‘Tabutta röveşata!’ gerçek oldu

'Çıkar telefonunu' diyen AKP'linin suratına desteyle para atıldı

'Çıkar telefonunu' diyen AKP'linin suratına desteyle para atıldı

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:19:26