Samanyolu Haber /Dünya / Microsoft bazı temel programlara zam yapıyor /20 Ağustos 2021 14:52

Microsoft bazı temel programlara zam yapıyor

Yazılım devi Microsoft, Office, Teams ve Outlook gibi popüler uygulamaları içeren Microsoft 365 adlı yazılım paketinin fiyatını yüzde 20'ye kadar artıracağını açıkladı.

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Sözcü’de yer alan habere göre, Microsoft, pandemi nedeniyle artan talebe zamla yanıt verdi. Pandemi nedeniyle dünya çapında pek çok şirkette çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle Office, Teams gibi uygulamalara olan ihtiyaç artarken, yazılım devi Microsoft, temel uygulamaların bulunduğu Microsoft 365 paketine zam yapacağını duyurdu. Şirket, dün yayımladığı bir blog gönderisinde zamların altı ay içinde yürürlüğe gireceğini söyledi. Teknoloji devinin üretkenlik ve iş geliştirme için kullanılan temel ürünlerini içeren Microsoft 365, geçen yıl 168 milyar dolarlık satış rakamıyla Microsoft’un toplam satış geliri olan 53.9 milyar dolarlık gelirin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

10 yılda bir ilk

Microsoft 365’deki fiyat artışı, 10 yıldır yürürlükte olan paketin tarihinde bir ilk. Microsoft 365 şirketinin başkan yardımcısı Jared Spataro, paketin piyasaya sürülmesinden bu yana iki düzine uygulama daha eklediğini belirtti. Spataro, “Bu fiyat artışı, son 10 yılda müşterilerimize sunduğumuz hizmetin değerindeki artışın bir yansıması” dedi.

Kazancı artıyor

Açıklamadan sonra Microsoft hisseleri Perşembe günü rekor kırdı. Hisseler NASDAQ borsasında günlük yüzde 1.8 artışla 296 dolardan işlem gördü.

Microsoft ayrıca 2021 yılının ikinci çeyreğinde kârını yılın aynı dönemine göre 47 artırmıştı. Microsoft'un ikinci dönem kârı 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken şirketin toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 46,2 milyar dolara ulaşmıştı.
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