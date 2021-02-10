Samanyolu Haber /Gündem / 'Millet İttifakı arayı açıyor' /10 Şubat 2021 16:55

'Millet İttifakı arayı açıyor'

Metropoll Araştırma şirketinin anketine göre 'Millet İttifakı'na yakınım' diyenler yüzde 42.4 iken, Cumhur İtttifakı'na yakın olduğunu belirtenler yüzde 36.9 oldu.

Fark ilk defa bu kadar fazla

Metropoll Araştırma şirketinin anketinin son anketi, Cumhur İttifakı'nın oy oranlarındaki düşüşü gözler önüne serdi  Halk TV'de bir programa katılan Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar “Millet İttifakı arayı açıyor” dedi.

 “Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?” sorusuna yüzde 42.4 oranında “Millet İttifakı'na daha yakınım” yanıtı verildiğine dikkat çeken Sencar bu farkın ilk defa bu kadar çok açıldığını söyledi. 

Türkiye'nin en büyük probleminin ekonomi olduğunun altını çizen Özer Sencar İktidarın kan kaybının sürdüğünü hatırlattı. 

 Ünlü anketçiye göre iktidarın düşüşünde Muhalefetin pek bir payı olmasa da son zamanlarda muhalefet liderlerinin tavrının doğru yolda bir ilerleme . 

Millet İttifak'ının aday seçiminde hata yapmaları halinde Erdoğan'ın yeniden seçilebileceğine dikkat çeken Sencar Erdoğan'ın kaybedecek algısının halk arasında daha da yayılmaya başladığını söyledi 

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