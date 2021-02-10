'Millet İttifakı arayı açıyor'





“Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı?” sorusuna yüzde 42.4 oranında “Millet İttifakı'na daha yakınım” yanıtı verildiğine dikkat çeken Sencar bu farkın ilk defa bu kadar çok açıldığını söyledi.







Türkiye'nin en büyük probleminin ekonomi olduğunun altını çizen Özer Sencar İktidarın kan kaybının sürdüğünü hatırlattı.





Ünlü anketçiye göre iktidarın düşüşünde Muhalefetin pek bir payı olmasa da son zamanlarda muhalefet liderlerinin tavrının doğru yolda bir ilerleme .





Millet İttifak'ının aday seçiminde hata yapmaları halinde Erdoğan'ın yeniden seçilebileceğine dikkat çeken Sencar Erdoğan'ın kaybedecek algısının halk arasında daha da yayılmaya başladığını söyledi



