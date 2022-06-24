Samanyolu Haber /Gündem / 'Millet İttifakı tek tek belirliyor' iddiası: Seçimden sonra kim, hangi koltuğa oturacak? /24 Haziran 2022 14:58

'Millet İttifakı tek tek belirliyor' iddiası: Seçimden sonra kim, hangi koltuğa oturacak?

Seçim iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Millet İttifakı'nın seçimlerden sonra, kimin hangi koltuğa oturacağı konusunda titiz bir çalışma yaptığı ileri sürüldü.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında "Millet İttifakı iktidara gelirse kimlerin hangi koltuğa oturacağı şimdiden belirleniyormuş" dedi.

Pehlivan, "Deniyor ki Millet İttifakı’nda devletin önemli kurumlarına kimlerin atanacağına dair bir plan var. Başta CHP olmak üzere muhalefet cephesinde liste hazırlığı yapanlar bulunuyor" dedi ve şunları yazdı:

“Yani Merkez Bankası’ndan TRT’ye, hangi kuruma kimin getirileceğine dair olası isimler tartışılıyor. Hatta bunun için Kemal Kılıçdaroğlu’nun “onurlu bürokrat” dediği ve devlette şu an görev yapan bazı kişilerle görüşmeler de yapılıyor. AKP döneminde suça bulaşmamış, hükümetin değil devletin adamı olmuş isimlerin deneyimlerinden nasıl yararlanılabileceği üzerinde çalışılıyor. Belki haberleri yok ama onların seçim sonrası oluşturulacak yeni yapılanmada görevlerine devam etmesi de planlanıyor.

Dahası, çürüyen devletin nasıl yeniden ayağa kaldırılacağına dair, bizzat çürümeye tanık olan yani devlette aktif olarak çalışan bazı isimlerden destek de alınıyor. Yani Millet İttifakı iktidara gelirse çıkarılacak kanunlar için “içeriden” öneriler geliyor. Kim onlar, diye sorduğumda “Ağırlıklı olarak ekonomi bürokrasisindeki yöneticiler” deniyor.

Kuşku yok ki altılı masadan bir iktidar çıkması kadar hangi partinin ne kadar oy alacağı da önem arz ediyor. Buna göre, seçmenden alınan güç, koltukların dağılımında kimin görüşünün ağırlık kazanacağını da belirleyecek.”
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