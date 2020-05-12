Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan çocuklara uyarı!

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklar, yarın istisnai olarak 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 4 saat dışarı çıkabilecek.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın sokağa çıkma istisnası tanınan çocuklara seslenerek uyarılarda bulundu.





“ARKADAŞLARI YERİNE AĞAÇLARA SARILSINLAR”





4 saatlik sürenin bir tatil gibi algılanmaması gerektiğine işaret eden Bakan Selçuk, şu uyarıları yaptı:





* Şu aşamada dışarıya çıkabiliyor olmak, arkadaşlarla buluşup oyun oynamak anlamına gelmesin.





* Markete gidelim istediğini alalım anlamına gelmesin.





* Aile büyüklerimizi ziyarete gidelim, özledik, görüşelim anlamına gelmesin.





* Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin.





* Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar.





* Marketten alacakları yerine doğadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi…





* Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar.





* Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım.





* Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli.





DİĞER GENÇLER CUMA GÜNÜ SOKAKTA





Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklardan sonra 15-20 yaş arasındaki gençler ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.





ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE UYGULAMA DEVAM EDECEK





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladığı ulusa sesleniş konuşmasında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklayarak, 65 yaş üstünün 17 Mayıs Pazar günü, 20 yaş altının da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri 2 grup halinde sokağa çıkmayı sürdüreceğini duyurmuştu.