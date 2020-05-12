ABD'de 115 milyon dolar bağış toplandı

ABD’nin Covid-19 salgınından en çok etkilenen eyaleti New York’ta, sanatçı, sporcu ve yerel yöneticilerin katıldığı yardım programında bir saatte 115 milyon dolar toplandı.







Robin Hood isimli yardım organizasyonunun önderliğinde düzenlenen ve telefon bağlantıları üzerinden, New York’ta yaşayan Jennifer Lopez, Robert De Niro, Sting, Mariah Carey ve Bon Jovi gibi sanatçıların da konuşmaları veya şarkılarıyla destek verdiği yardım programı yoğun ilgi gördü.





”Ayağa Kalk New York” sloganıyla tüm New Yorkluların destek vermeye çağrıldığı programda, film projeleri dışında New York’tan ayrılmayan ve Manhattan adasında bir restoranı da bulunan Hollywood oyuncusu Robert De Niro, “Son 20 yılda hem 11 Eylül’ü hem Sandy Kasırgası’nı yaşadık. Şehrimiz saldırı altında ama biz hep buradayız” dedi.





iHeartMedia tarafından yayımlanan programda Amerikan futbol liginin New York temsilcisi New York Giants takımının oyuncuları da bağışçılar arasından belirlenecek bir yardımseverle evinin bahçesinde futbol oynama sözü verdi.





Programda, New York Valisi Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill De Blasio da canlı bağlantı konukları arasında yer aldı.





Sunucu ve komedi oyuncusu Tina Fey, program sonunda toplanan paranın miktarını açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı ve bir saat gibi kısa bir sürede bu kadar büyük bir yardımın toplanmasına çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.





“Bugün kahvaltı ettiyseniz, aç uyanan 2 milyon komşunuzdan daha iyisinizdir” sözleriyle salgın dolayısıyla New York’ta gıda sıkıntısı çeken dar gelirlilere dikkati çeken Fey, toplanan bağışların, gıda başta olmak üzere, nakit yardımı, rehabilitasyon, hukuk ve eğitim gibi alanlarda kullanılacağını duyurdu.





TRUMP HÜKÜMETİ SINIFTA KALDI





Bu arada ABD’de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 54’ü, Trump hükümetinin Covid-19’la mücadelede yetersiz olduğu görüşünü paylaştı.





CNN’nin SSRS’ye yaptırdığı ankete göre, katılanların yüzde 54’ü Covid-19’la mücadelede hükümete genel olarak “yetersiz” notu verdi. Katılımcıların yüzde 56’sı artan ölümler, yüzde 58’i de yıl sonuna doğru potansiyel ikinci dalga salgın için hükümetin yeterince önlem almadığını savundu.





Her 10 katılımcıdan 4’ü Kovid-19’a yakalanmış birini şahsen tanıdığını kaydederken, bu oran önceki ayın verilerine göre iki katına çıktı.





SİYASİ TUTUM COVıD-19’A BAKIŞI DEĞİŞTİRİYOR





Ankette, Covid-19 salgınına yönelik ülkedeki siyasi parti seçmenlerinin bakış açısı farklılığı da dikkat çekti. Demokrat seçmenlerin yüzde 82’si hükümetin salgınla mücadelede yetersiz olduğunu düşünürken, Cumhuriyetçiler’in yüzde 80’i ise iyi iş yaptığını söyledi.





Cumhuriyetçiler’in yüzde 81’i hükümetin Covid-19 bağlantılı ölümlerin 100 bine çıkmaması için yeterince çaba sarf ettiğini savunurken, bu oran Demokratlar’da yüzde 13’te kaldı.





ABD Başkanı Donald Trump’ın korona virüsüyle ile ilgili açıklamalarına ilişkin ise Cumhuriyetçiler’in yüzde 84’ü güvendiğini söylerken, Demokratlar’ın sadece yüzde 4’u başkana inandığını kaydetti.





Anketin 7-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinden rastgele seçilen 1112 yetişkin üzerinde yapıldığı belirtildi.



